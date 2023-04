"Il y a un gros souci..." : Cyril Hanouna "harcelé" en direct, il dévoile le contenu d'un message étonnant

Tous les soirs sur C8, Cyril Hanouna décrypte l'actualité médiatique pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Entre sujets très sérieux et moments de rigolade, l'animateur se fait parfois surprendre par des spectateurs du public très entreprenants et même des membres de sa famille... Ce lundi 3 avril 2023, il a d'ailleurs été très décontenancé par une foule de SMS venant directement de sa fille Bianca (née en mars 2011) de son amour avec son ex-compagne Émilie.

C'est au retour d'une coupure pub que l'animateur est apparu agacé voire même plutôt troublé. Téléphone en main et sourcils froncés, le trublion du PAF a expliqué la situation à ses chroniqueurs et aux téléspectateurs. "Il y a un gros souci, je suis harcelé... par ma fille", a-t-il lâché. Face à l'étonnement des membres de son équipe, Cyril Hanouna a ensuite apporté quelques précisions. "Elle veut absolument que j'envoie un mail au prof de techno... Elle sait pas que je suis en train de travailler ?", s'est-ils alors agacé avant de lire la fin du message envoyé par son aînée : "Dis lui que ça se fait pas de m'avoir mis une note et pas aux autres !"

Dis m'en plus !

Décontenancé, Cyril Hanouna a avoué qu'il ne savait pas quoi faire. "Elle veut que je mette quoi sur le mail ? Je suis au courant de rien !", a-t-il pesté avant de s'adresser en direct à sa fille. "Si tu me regardes, dis m'en plus parce que là, je peux pas écrire un mail comme ça, le mec va me prendre pour un gugusse !", l'a-t-il interpellé face caméra.

Bon seigneur, Raymond Aabou a alors tenté de défendre la fille de l'animateur. "Si ça se trouve, c'est pour défendre les autres qui ont pas été notés alors qu'elle, elle a eu une bonne note !", a-t-il suggéré, faisant ainsi rire l'intégralité du plateau. Cyril Hanouna quant à lui, n'a pas hésité bien longtemps avant de contredire son chroniqueur. "Ah nan, je connais bien ma fille... Je peux te dire que ça, c'est sûr que nan", a-t-il lâché en secouant vivement la tête.

Pour rappel, Cyril Hanouna a deux enfants : Bianca donc, et Lino (né en mai 2012). Ce dernier intervient d'ailleurs lui aussi très souvent en plein direct et a même fait son apparition en plateau à plusieurs reprises.