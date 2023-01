Cyril Hanouna : Son fils Lino "mythique", il dévoile son exploit et pourquoi il abandonné TPMP pour lui

"Bonsoir Cyril profitez bien de vos enfants il est précieux de passer des moments avec eux, le temps passe si vite, trop vite", "Bravo lino tu et encore plus fort que tu père, et bon rétablissement à la princesse Bianca qui doit être très fier de son petit frère", "Bravooo Lino, il est fort comme son papa ! Et bon rétablissement à ta fille Cyril", "Bravo à Lino tu peux être fier de lui Cyril. Bon rétablissement à Bianca" ont commenté plusieurs internautes, ravis de découvrir Cyril Hanouna et son fils pendant la compétition.

"C'est ma passion absolue, je fais plus de padel que de télé !", avait reconnu l'animateur lors d'une précédente interview pour Le Parisien. "Je suis à fond dedans, j'ai envie que tout le monde s'y mette. J'en parle pratiquement tous les soirs à mes téléspectateurs et il y en a de plus en plus qui me disent : Ça y est, on s'est mis au padel grâce à toi et on adore. De toute façon, je suis bien obligé d'en parler. Je rate parfois des émissions parce que je suis en compétition...", avait-il expliqué.

Pour rappel, Cyril Hanouna est papa de Bianca (née le 3 mars 2011) et Lino (né le 14 mai 2012), fruits de ses amours avec son ex-compagne Emilie (de laquelle il est séparé depuis 2019).