Cyril Hanouna infidèle dans le passé : il raconte comment il s'est fait griller par son ex

Cyril Hanouna est en grande forme depuis le début de la semaine à l'occasion du retour de Touche pas à mon poste sur C8. Après un break estival de plus de deux mois, l'animateur a retrouvé sa bande de chroniqueurs avec laquelle il se plaît à décrypter l'actualité. Jeudi 1er septembre, l'animateur recevait notamment Myriam Palomba, invitée à défendre la dernière couverture de son magazine Public. Une couverture qui met en avant Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron. Et cela a rappelé à Cyril Hanouna un drôle de souvenir. Du moins, avec le recul.

En effet, Baba comme on le surnomme a confié avoir déjà été épinglé par la presse people et plus particulièrement il y a plusieurs années. À cette époque, alors qu'il était en couple, des photos venaient faire état de son infidélité envers sa compagne. "Il y a très longtemps, j'étais avec quelqu'un, je commençais à être connu", a-t-il d'abord recontextualisé. Et de continuer : "C'était à l'époque de M6. Je me fais choper avec une bachelorette. Je suis en week-end avec mon officielle et là je sors et je vois un kiosque avec en Une ma gueule et celle de la bachelorette". Cyril Hanouna aurait alors tout fait pour cacher la vérité à sa chérie. En vain. "Je suis allé voir tous les gars sur la plage pour enlever cette Une. J'ai donné un billet à tous les gars pour qu'ils enlèvent le bail. Bon après, elle l'a vu, forcément...", a-t-il raconté, suscitant le rire autour de lui.

Cyril Hanouna n'a pas révélé l'identité de sa petite-amie de l'époque. On peut néanmoins imaginer qu'il ne s'agissait pas de son ex Emilie, la mère de ses enfants Lino (10 ans) et Bianca (11 ans), qu'il a commencé à fréquenter en 2003, lorsqu'il présentait le Morning Live sur M6. En 2019, les parents annonçaient leur séparation. Cyril Hanouna et Emilie sont néanmoins restés en très bons termes. "On s'adore, je l'ai tous les jours au téléphone", avait assuré l'animateur lors d'une interview pour le podcast Elise & Julia avec les entrepreneuses Elise Goldfarb et Julia Layani.