Cyril Hanouna séparé d'Emilie : ce que son ex-compagne a vraiment eu du mal à vivre à cause de lui

Déjà trois ans que Cyril Hanouna s'est séparé d'Emilie, la mère de ses deux enfants Bianca (11 ans) et Lino (10 ans). Depuis, les deux exs semblent garder de bons rapports, notamment pour le bien et l'équilibre de leurs adorables bambins. S'ils vivent désormais chacun séparément, ils ont passé de longues années d'amour. Mais le train de vie de l'animateur de Touche pas à mon poste (C8) a tout fait basculer...

Il y a dix ans, en novembre 2012, Cyril Hanouna évoquait son quotidien en famille lors d'une interview accordée à nos confrères du magazine Public. "Mon secret, c'est du repos tout le week-end : je coupe tout et je profite de ma famille", avait déclaré le brun à l'humour grand public. A l'époque, il enchaînait les projets et ne savait plus où donner de la tête. A tel point que la belle Emilie avait dû le stopper net. "Elle m'a posé un ultimatum à propos de la radio. Elle m'a dit clairement : 'Je ne veux plus que tu fasse de matinale. C'est fini ! Tu arrêtes la radio ou je vais te mener la vie dure'", avait rapporté la star, amusée. Il faut dire que vivre avec un animateur de matinale reste très dur au quotidien. "C'est très dur pour elle. Elle se réveille en même temps que moi. Toute la famille est tributaire de ce rythme-là", avait-il concédé.

Depuis, Cyril Hanouna a arrêté la matinale. Il est toujours aux commandes de Touche pas à mon poste, où son fils Lino fait d'ailleurs quelques apparitions remarquées ces derniers mois. C'est un pur bonheur pour lui de voir son fils s'épanouir à l'antenne, sur les traces de papa. D'ailleurs, à la maison, il ne manque pas une occasion de s'amuser avec Bianca et Lino. "Je suis un peu leur pote. On ne se lâche pas. On est tout le temps ensemble, tout le temps au téléphone et c'est vrai que je suis plus un pote qu'un père, mais j'ai l'impression que ça marche bien. Ils me disent plus de choses, j'ai l'impression qu'ils arrivent bien à se confier", avait-il déclaré à AirZen Radio en avril dernier. Un rôle qui pousse alors Emilie à compenser : "Leur maman est extraordinaire. Elle fait les deux. Elle a l'autorité, mais elle est aussi très copine avec eux et c'est grâce à elle, comme elle les cadre bien que je peux encore plus m'amuser avec eux (...). Je pense qu'ils sont heureux." Nul doute qu'ils le sont !