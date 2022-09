Cyril Hanouna : Un chroniqueur manque de respect à son fils Lino, l'animateur prend une décision radicale en direct

Matthieu Delormeau était dans la tourmente ce mercredi 7 septembre dans Touche pas à mon poste ! Il a été la cible du Youtubeur et nouvelle recrue de cette saison Nino Arial, qui a balancé un dossier sur le chroniqueur de 48 ans. Ce dernier se serait mal exprimé au sujet de Lino, le fils de Cyril Hanouna, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à son père.

"J'arrive il y a quelques jours, personne ne me connaissait, je croise Matthieu qui ne savait pas qui j'étais car il s'intéresse à personne", a raconté Nino Arial dans un premier temps, provoquant alors déjà quelques rires de la part des chroniqueurs et des spectateurs qui ont rapidement compris qu'il s'agissait selon toute vraisemblance d'une blague. "Il est là, il discute avec tout le monde, et t'es arrivé avec Lino", a-t-il poursuivi en s'adressant à Cyril Hanouna.

Un face à face avec Lino ?

"On venait de tourner la vidéo que l'on a faite tous les deux (dans laquelle Lino a fait une apparition surprise,ndlr). Et Matthieu dans sa bonté excessive et son honnête légendaire regarde Lino et commence à dire 'qu'es-ce qu'il est beau cet enfant...' (...) mais au moment où vous (Cyril Hanouna et Lino, ndlr) êtes partis vers l'ascenseur, Matthieu s'est retourné vers moi et il a dit, je cite 'cet enfant est exécrable je ne le supporte pas'" a-t-il révélé provoquant ainsi l'indignation générale de l'ensemble des chroniqueurs, le tout avec évidemment beaucoup de second degré.

Face à cette révélation, alors que Matthieu Delormeau tentait tant bien que de mal de se défendre, Cyril Hanouna, a pris une décision radicale : "C'est très simple. Demain, mon fils viendra vous répondre", annonçant ainsi la probable venue de son fils ce jeudi dans l'émission. "Vous ferez une confrontation avec lui. Et on prendra ensuite une décision, lui et moi, sur votre avenir", a-t-il expliqué à Matthieu Delormeau en se retenant de rire.

"C'est un gosse de 8 ans qui n'a jamais rien fait qui va me dire si je pars ou pas ?", s'est indigné le chroniqueur. "Vous partez très très mal !" lui a répondu l'animateur. Verdict demain pour savoir le destin qui attend le chroniqueur à la mèche blonde dans l'émission !