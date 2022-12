Cyril Hanouna avec sa fille Bianca : photo de sa longue chevelure et passage chez le coiffeur !

En plus d'être animateur à succès, Cyril Hanouna est papa de deux enfants : Bianca (née en 2011) et Lino (né en 2012). Sur les plateaux de télévision, le trublion de C8 ne parle que très peu de sa vie de famille. Après avoir préservé son ancienne compagne, Émilie (dont il s'est séparé), pendant de nombreuses années, il s'attèle désormais à protéger l'identité de sa progéniture. Régulièrement questionné sur sa sphère intime, il ne faiblit pas et détourne toujours la conversation sur sa carrière professionnelle ou ses projets futurs.

Ce vendredi 23 décembre 2022, le présentateur de Touche pas à mon poste a tout de même fait une très légère entorse à sa ligne de conduite habituelle. En story, sur son compte Instagram, le père de famille a posté une photo de sa fille Bianca, aujourd'hui âgée de 11 ans. Néanmoins, il a pris soin de conserver son identité en ne l'affichant que de dos. Assise sur un fauteuil haut, la fillette a les cheveux détachés. Rien d'étonnant puisqu'elle est visiblement dans un salon de coiffure. "Coiffeur avec ma Bianca pour préparer Noël", a précisé l'animateur en ajoutant un petit coeur rouge (voir le diaporama).

Une grande complicité

Malgré le fait qu'il n'expose que très rarement ses enfants, Cyril Hanouna se veut un peu comme un papa copain. Très proche de sa fille comme de son fils, le présentateur aime partager des moments avec ces derniers et ce, le plus régulièrement possible. Il y a quelques semaines, il avait même annoncé qu'exceptionnellement, il ne présenterait par TPMP pour pouvoir regarder un match de l'équipe de France (durant la Coupe du Monde 2022) avec son fils. "Moi, je suis un peu leur pote. On ne se lâche pas. On est tout le temps ensemble, tout le temps au téléphone et c'est vrai que je suis plus un pote qu'un père, mais j'ai l'impression que ça marche bien", déclarait-il en avril dernier sur les ondes de AirZen Radio.

Malgré sa séparation récente avec sa compagne de longue date, l'animateur continue également d'entretenir le contact pour le bien-être de ses enfants. "Leur maman est extraordinaire. Elle fait les deux. Elle a l'autorité, mais elle est aussi très copine avec eux et c'est grâce à elle, comme elle les cadre bien, que je peux encore plus m'amuser avec eux", concluait-il alors. Un "papa-pote" comme on en fait peu !