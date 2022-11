Cyril Hanouna absent de Touche pas à mon poste ce mardi : une décision liée à son fils Lino

On le sait, Cyril Hanouna est un accro au travail. Le célèbre présentateur de 48 ans donne presque tous les soirs de l'année rendez-vous à ses fans devant leurs écrans pour découvrir un nouveau numéro de Touche pas à mon poste. Hors vacances, il est très rare qu'il doive s'absenter de son émission. Et quand c'est le cas, les raisons sont toujours dévoilées.

La dernière fois, au mois d'octobre, l'animateur avait par exemple expliqué devoir faire l'impasse sur son activité pour fêter Kippour, soit le jour du Grand Pardon dans la religion juive. "C'est à dire que tu peux faire des conneries toute l'année et que tu as deux jours pour te faire pardonner ! Pendant Kippour, tu n'as pas le droit de travailler, d'allumer la lumière, de manger, de boire. Il y en a même qui font le jeûne de la parole ! Tu dois aller prier à la synagogue et tu n'as pas le droit de toucher d'argent", avait détaillé Baba l'an dernier.

Benjamin Castaldi à la rescousse

Ce mardi 22 novembre, c'est pour une toute autre raison que Cyril Hanouna doit encore une fois céder sa place et faire confiance à son chroniqueur Benjamin Castaldi pour le remplacer. C'est sur Twitter qu'il a annoncé la nouvelle à ses admirateurs, révélant le pourquoi du comment. "Mes chéris, exceptionnellement ce soir ce sera mon Benjamin Castaldi aux commandes de #TPMP ! J'ai promis à mon fils qu'on regarderait le match ensemble mais on se retrouve demain en direct ! Et allez les bleus", a-t-il écrit, en évoquant son petit garçon Lino (10 ans), né de sa relation passée avec Emilie. Les deux ex ont également eu une fille prénommée Bianca (11 ans).