Cyril Hanouna et son ex-compagne Emilie : ils entretiennent un rapport très particulier...

En 2019, après seize belles années d'amour, Cyril Hanouna et Emilie se sont séparés. Le couple garde un lien très fort, notamment parce qu'ils ont deux enfants ensemble : Bianca (11 ans) et Lino (10 ans). Mais ce n'est pas tout, l'ancien couple semble être resté complice, malgré la rupture. C'est ce qu'a confirmé l'animateur de Touche pas à mon poste (C8) au fil de différentes interviews cette année.

En avril dernier, au micro de Julie Obispo sur les ondes de AirZen Radio, il s'était livré sur son rôle de papa. "Moi, je suis un peu leur pote. On ne se lâche pas. On est tout le temps ensemble, tout le temps au téléphone et c'est vrai que je suis plus un pote qu'un père, mais j'ai l'impression que ça marche bien. Ils me disent plus de choses, j'ai l'impression qu'ils arrivent bien à se confier", avait confié Cyril Hanouna. Le rôle du parent autoritaire revient alors à Emilie. "Leur maman est extraordinaire. Elle fait les deux. Elle a l'autorité, mais elle est aussi très copine avec eux et c'est grâce à elle, comme elle les cadre bien que je peux encore plus m'amuser avec eux, avait-il ajouté. Je pense qu'ils sont heureux."

Ce lien particulier qui unit les deux ex ne s'arrête pas là. "On s'adore, je l'ai tous les jours au téléphone", avait assuré l'animateur de 48 ans lors d'une interview pour le podcast Elise & Julia avec les entrepreneuses Elise Goldfarb et Julia Layani en août dernier. Et d'amoureux à confidents, il n'y a finalement qu'un pas ! En effet, Cyril Hanouna et Emilie semblent discuter de leurs nouvelles conquêtes entre eux. "Elle a eu des mecs, ça va, elle m'a envoyé une photo je l'ai charriée, on a rigolé (...) C'est un amour mon ex, je l'adore, on est toujours très proches", avait-il alors ajouté.

Une belle relation qui doit, sans aucun doute, permettre à Bianca et Lino de s'épanouir en voyant leurs parents séparés mais comblés chacun de leur côté. D'ailleurs, si la jeune fille se fait discrète, de son côté le fils de la star du petit écran entend bien suivre les traces de son père...