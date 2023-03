"Il a tous les droits !" : Cyril Hanouna interrompu en plein direct par son fils Lino, un échange lunaire !

Avant d'être un animateur à succès, Cyril Hanouna est un père. Avec son ancienne compagne Emilie (dont il s'est séparé en 2021), il a en effet eu une fille, Bianca (née le 3 mars 2011) et un garçon, Lino (né le 14 mai 2012). Bien qu'il soit très discret sur sa vie privée, la star du PAF évoque régulièrement ses deux enfants à l'antenne, surtout son fils qui est d'ailleurs déjà venu plusieurs fois en plateau. Ce dernier a également développé un fort intérêt pour la télévision et n'hésite jamais à poser des questions à son père concernant son métier et ce, même en plein direct !

Jeudi 9 mars 2023, lors de la chronique de Sasha Elbaz, le jeune Lino a une nouvelle fois pris cette initiative puisqu'il a téléphoné à son père en plein direct ! Un coup de fil que l'animateur n'a, comme d'habitude, pas hésité une seule seconde à prendre. "Attendez, c'est mon fils !", a-t-il lancé, interrompant ainsi le discours de l'indic de la rédac. "Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais non, mais non, c'est la semaine prochaine, t'inquiètes pas", lui a-t-il ensuite répondu juste avant de raccrocher rapidement. Face aux questionnements des chroniqueurs, Cyril Hanouna a tenu à préciser la nature de cet appel inattendu. "Il voulait savoir s'il y avait une séquence dans l'émission qui était déjà passée, mais c'est la semaine prochaine", a-t-il expliqué.

Un enfant roi

Immédiatement, les chroniqueurs ont eu un fou rire. Très surpris, Raymond Aabou a fait part de son étonnement. "Ah parce qu'il est au courant des trucs qui va y avoir avant...", a-t-il demandé avant d'être interrompu par les autres chroniqueurs qui ont alors tous tenté de parler en même temps. Matthieu Delormeau s'est emballé. "Ça fait 30 ans que je fais de la télé et je n'ai jamais vu Dechavanne ou Delarue prendre un appel en direct !", a-t-il lâché au milieu du brouhaha. "Il est producteur de l'émission ?", peut-on alors entendre Valérie Bénaïm demander sur le ton de l'humour. Une question à laquelle Cyril Hanouna a immédiatement répondu : "Oui il est producteur de l'émission. Il a tous les droits !" Voilà qui a le mérite d'être clair...