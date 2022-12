"Tu me casses la tête" : Cyril Hanouna gêne sa fille Bianca, "tu peux arrêter papa !"

Depuis une semaine, Cyril Hanouna a pris une pause bien méritée. Le présentateur emblématique de C8 âgé de 48 ans est en effet en vacances et ne sera donc de retour aux commandes de Touche pas à mon poste que lors de la rentrée scolaire. En attendant, il profite de ses proches. Il a d'ailleurs partagé un rare moment avec sa fille Bianca (11 ans, fruit de ses anciennes amours avec Emilie) et c'est hilarant.

Le public a davantage l'habitude de voir ou d'entendre Lino (10 ans) que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le plateau de Touche pas à mon poste. Sa soeur Bianca, en revanche, se fait plus discrète. Chacune de ses apparitions à visage découvert est donc un petit événement pour les fans de Cyril Hanouna qui se plaisent à découvrir de tendres moments que leur idole peut passer avec ses enfants. Et ils ont été servis, ce lundi 26 décembre 2022. Celui que l'on surnomme Baba s'est semble-t-il rendu dans un centre commercial avec sa fille. Lunettes de soleil vissées sur le nez, il a commencé à entonner la chanson Petit papa Noël.

Si Bianca espérait sans doute que cela n'allait pas durer, elle a été déçue. Après l'avoir corrigé sur les paroles de la chanson, la fillette lui a alors lancé : "Tu peux arrêter de chanter papa ? Il y a plein de gens papa, arrête." Sans surprise, Cyril Hanouna s'est amusé de la situation et a continué à donner de la voix, de plus en plus fort qui plus est. "C'est bon, on a compris. Sérieux, tu me casses la tête. Les gens s'en foutent de te voir chanter quelque chose", a donc déclaré sa fille, toujours un brin gênée.

Evidemment, Cyril Hanouna ne s'est toujours pas arrêté. Hilare, Bianca l'a donc supplié : "Tu peux te taire papa, il y a plein de gens, vraiment s'il te plaît." Une tendre et amusante vidéo qui a ravi les abonnés du présentateur.