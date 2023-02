Cyril Hanouna : Son fils Lino "en kiffe" sur une femme beaucoup plus âgée, scène de drague hallucinante

Ce vendredi 10 février 2023, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna s'apprêtait à donner le classement national de son fils Lino au padel (sport combinant plusieurs jeux de raquette comme le tennis et le squash, ndlr), avant que Raymond Aabou ne lui pose une question. "Tu penses que ton fils peut devenir champion de padel, lorsqu'il aura 20,21 ans ? Du fait qu'il se soit mis tôt là-dedans ?", s'est demandé le chroniqueur. Ce à quoi Baba a répondu, à la surprise générale : "Si, mais tu connais un peu mon fils, il est plus intéressé par les meufs que le padel !". Une révélation qui n'a pas manqué d'amuser l'ensemble du plateau.

"Je vous jure que c'est vrai !", a insisté l'animateur de C8, avant de partager une anecdote à ce sujet à ses camarades : "La dernière fois, y'a un pote, Maxime Hamou, ancien joueur de tennis, qui est venu à la maison. Il est venu avec sa fiancé, et mon fils, qui les a vu jouer, a kiffé sur la meuf ! Elle avait 23, 24 ans, au début, il lui a dit qu'il avait 14 ans, et après il a dit 'non je rigole j'ai 19 ans !'". Lino, qui était donc "sur le bail", avait pour espoir de la revoir.