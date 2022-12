Diaporama : Brigitte Macron et son garde du corps sexy aux Etats-Unis : photos de celui qui fait sensation

Brigitte Macron et son garde du corps sexy aux Etats-Unis : photos de celui qui fait sensation

Le garde du corps de la première dame, lieutenant Fabien, n'est pas passé inaperçu lors de la visite d'Etat des Macron - Le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte arrivent à La Nouvelle-Orleans, accueillis par la maire de la ville LaToya Cantrell, à l'occasion de leur voyage officiel aux Etats-Unis. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage

Le lieutenant Fabien, chargé de la sécurité de la Première Dame de France a fait sensation aux Etats-Unis - Brigitte Macron a visité le Lycée Français de la Nouvelle-Orléans, à l'occasion de son voyage officiel aux Etats-Unis. Elle a notamment échangé avec les élèves sur la lutte contre le harcèlement scolaire et les cyberviolences. Le 2 décembre 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage

Le lieutenant Fabien, chargé de la sécurité de la Première Dame de France a fait sensation aux Etats-Unis - Brigitte Macron a visité le Lycée Français de la Nouvelle-Orléans, à l'occasion de son voyage officiel aux Etats-Unis. Elle a notamment échangé avec les élèves sur la lutte contre le harcèlement scolaire et les cyberviolences. Le 2 décembre 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage

Le lieutenant Fabien, chargé de la sécurité de la Première Dame de France a fait sensation aux Etats-Unis - Brigitte Macron a visité le Lycée Français de la Nouvelle-Orléans, à l'occasion de son voyage officiel aux Etats-Unis. Elle a notamment échangé avec les élèves sur la lutte contre le harcèlement scolaire et les cyberviolences. Le 2 décembre 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage

Le lieutenant Fabien, chargé de la sécurité de la Première Dame de France a fait sensation aux Etats-Unis - Le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte arrivent à La Nouvelle-Orleans, accueillis par la maire de la ville LaToya Cantrell, à l'occasion de leur voyage officiel aux Etats-Unis. Le 2 décembre 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage

Le lieutenant Fabien, chargé de la sécurité de la Première Dame de France a fait sensation aux Etats-Unis - Emmanuel Macron et sa femme Brigitte arrivent à l'aéroport international de La Nouvelle-Orleans, à l'occasion de leur voyage officiel aux Etats-Unis. Le 2 décembre 2022 © Ludovic Marin / Pool / Bestimage © BestImage

Le lieutenant Fabien, chargé de la sécurité de la Première Dame de France a fait sensation aux Etats-Unis - Emmanuel Macron et sa femme Brigitte arrivent à l'aéroport international de La Nouvelle-Orleans, à l'occasion de leur voyage officiel aux Etats-Unis. Le 2 décembre 2022 © Ludovic Marin / Pool / Bestimage © BestImage

11 / 20