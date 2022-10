Diaporama : François Hollande bloque face à une photo de Julie Gayet et dérape à propos de Ségolène Royal

Exclusif - François Hollande et sa femme Julie Gayet - Cocktail pour l'inauguration de la Brasserie " Madame Brasserie " au 1er étage de La Tour Eiffel à Paris. © Bertrand Rindoff Petroff-Giancarlo Gorassini / Bestimage © Purepeople BestImage, © Bertrand Rindoff Petroff-Giancarlo Gorassini / Bestimage

Exclusif - Julie Gayet et François Hollande - Générale de la Pièce "Rimbaud en Feu" au théatre Antoine à Paris le 13 janvier 2022. © Bertrand Rindoff Petroff / Bestimage © Purepeople BestImage, Bertrand Rindoff Petroff

Julie Gayet et son mari François Hollande lors du 15ème festival du film francophone de Angoulême (jour 4) au cinéma CGR à Angoulême. © Coadic Guirec/Bestimage © Purepeople BestImage, Coadic Guirec

François Hollande et Julie Gayet - Vernissage de l'exposition de la Collection François Pinault du Sculpteur Charles Ray à la Bourse du Commerce à Paris, France, le 15 Février 2022. Bertrand Rindoff/Bestimage © Purepeople BestImage, Bertrand Rindoff

François Hollande et Julie Gayet - Claude Chirac, son mari Frédéric Salat-Baroux et son fils Martin Rey-Chirac se sont rendus au musée du président Jacques Chirac de Sarran en Corrèze le 5 octobre 2019. © Patrick Bernard/Bestimage © Purepeople BestImage, Patrick Bernard

Exclusif - Julie Gayet marraine de la soirée et son compagnon François Hollande, ancien Président au diner de gala au profit de la lutte contre le cancer du sein organisée par l'association Courir pour elles au château de Chapeau Cornu, le 08 octobre 2021, à Vignieu dans l'Isère, France. © Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage © Purepeople BestImage, © Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage

L'ancien président de la République François Hollande a dédicacé son livre "Les leçons du pouvoir" en compagnie de sa compagne Julie Gayet et de sa chienne Philae, à la libraire "OCEP- Place Média" à Octenville puis à "L'Encre Bleue" à Granville le 1er septembre 2018. © Purepeople BestImage

9 / 11