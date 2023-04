Diaporama : Jean-Paul Belmondo : Son unique arrière petit-fils Vahé, craquant pour lui rendre un premier hommage

20 / 20

Jean Dujardin, Victor Belmondo, Laurent Gerra - Inauguration de "La promenade Jean-Paul Belmondo" au terre-plein central du pont de Bir-Hakeim, ouvrage public communal situé sous le viaduc du métro aérien, à Paris (15e, 16e) le 12 avril 2023. Lors de la séance d’octobre 2021, le Conseil de Paris avait décidé d'honorer la mémoire de Jean-Paul Belmondo, comédien, producteur de cinéma et directeur de théâtre français. Cet emplacement, immortalisé par la scène de cascade réalisée par l’acteur dans le film d’Henri Verneuil Peur sur la Ville (1975), est identifié par le plan annexé à la délibération. Cette dénomination s’effectue en dérogation à la règle qui prévoit que le nom d’une personnalité ne peut être attribué à une voie publique de Paris que cinq ans au plus tôt après son décès. © Cyril Moreau/Bestimage Inauguration of "La promenade Jean-Paul Belmondo" on the central reservation of the Bir-Hakeim bridge, a communal public structure located under the aerial metro viaduct, in Paris (15th, 16th) on April 12, 2023. During the meeting n October 2021, the Council of Paris had decided to honor the memory of Jean-Paul Belmondo, actor, film producer and French theater director. This location, immortalized by the stunt scene performed by the actor in Henri Verneuil's film Peur sur la Ville (1975), is identified by the plan attached to the deliberation. This naming is done in derogation of the rule which provides that the name of a personality can only be attributed to a public road in Paris five years at the earliest after his death. © BestImage