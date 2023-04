Jean-Paul Belmondo : Son unique arrière petit-fils Vahé, craquant pour lui rendre un premier hommage

C'est un petit garçon qu'il n'aura finalement pas connu : quelques mois après sa mort, le 6 septembre 2021, Jean-Paul Belmondo est devenu arrière-grand-père pour la première fois grâce à la naissance de Vahé, le premier enfant de son petit-fils Alessandro, en avril 2022. Et si celui-ci est persuadé que le comédien aurait été "fier" de cette naissance, comme il l'avait écrit sur Instagram, il semble aussi faire vivre son grand-père pour son fils d'un an.

Notamment en l'amenant avec lui, ce mercredi matin, pour un superbe hommage à son grand-père : l'inauguration de la promenade Jean-Paul Belmondo, située sur le Pont Bir-Hakeim, en face de la Tour Eiffel. Un moment solennel pour lequel une grande partie de la famille s'est retrouvée (seule Florence, la fille de Jean-Paul Belmondo, et ses trois enfants manquaient à l'appel) et pour lequel le petit Vahé a pu profiter des bras de son papa.

Adorable, le garçonnet qui vient de fêter son premier anniversaire, était bien emmitouflé entre son petit blouson bleu et son bonnet. Et la symbolique était belle : quatre générations de Belmondo étaient réunies ! En effet, Alessandro y a retrouvé ses frères (Victor et Giacomo), ses parents (Paul et Luana), sa tante Stella, mais également son grand-oncle et sa grand-tante, Alain et Muriel (92 et 78 ans), en général plutôt discrets.

La famille soudée autour de Vahé

Et on imagine que Vahé a dû passer de bras en bras, lui qui passe déjà beaucoup de temps avec ses grands-parents, complètement gagas devant son adorable bouille pour le plus grand bonheur d'Alessandro. Récemment, celui-ci a d'ailleurs fait une jolie déclaration à sa maman, dont il a suivi les traces en cuisine : "Je te dis merci parce que le jeune papa et homme que je suis devenu est grâce à toi", a-t-il écrit sur Instagram.