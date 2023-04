Stella Belmondo complice avec tout le clan Belmondo : apparition remarquée avec sa mère Natty pour un bel hommage

Un an et demi après son décès, personne ne l'a oublié. Alors que la famille de Jean-Paul Belmondo est encore en plein deuil de l'acteur mort à 88 ans le 6 septembre 2021, une bonne partie du clan était à Paris ce mercredi matin pour l'inauguration en grande pompe de la promenade qui portera désormais le nom de l'acteur, située en face de la Tour Eiffel. Un beau moment, présidé par la maire de la capitale Anne Hidalgo, pendant lequel on a pu voir que tous sont très soudés.

Et notamment Stella, la cadette du clan, âgée seulement de 19 ans, et qui a pu compter sur sa maman, Natty, présente à ses côtés. Rayonnante, la fille de Jean-Paul Belmondo était vêtue d'un blouson noir et d'une écharpe beige et a posé avec fierté devant la plaque au nom de son défunt papa, décédé juste après ses 18 ans. Proche de sa mère, elle n'a pas hésité à poser avec elle également, mais s'est assise au milieu de ses deux neveux, Alessandro et Victor (31 et 29 ans), les fils aînés de son frère Paul, de qui elle paraît toujours très proche malgré leur grande différence d'âge.

Les deux jeunes hommes, souriant, ont en effet passé beaucoup de temps avec elle, ainsi qu'avec leur petit frère, Giacomo (25 ans), en général plus discret mais qui avait lui aussi fait le déplacement. Paul et Luana, sa femme, ont quant à eux profité de leurs trois fils et de leur petit-fils Vahé (1 an), petit invité surprise, prouvant que le clan Belmondo est toujours très soudé, malgré les différences d'âge importantes et le décès du patriarche du clan.

Muriel et Alain, des frères et soeurs discrets

Bien plus rares, Alain et Muriel Belmondo (92 et 78 ans), le frère et la soeur de l'acteur casse-cou, étaient eux aussi présents aux côtés de leur nièce Stella et semblaient particulièrement fiers de ce rassemblement où ne manquait finalement que Florence, la fille de Jean-Paul Belmondo, et ses enfants Annabelle, Christopher et Nicolas, sans doute pris ailleurs.

Nouveau "chef de famille", Paul Belmondo s'était récemment confié sur son nouveau rôle après la mort de son père, mais aussi sur sa relation avec la jeune Stella. Une relation qu'il avait qualifiée de "compliquée" : "C'est une relation compliquée, car nous avons quarante ans d'écart", avait il en effet expliqué après les obsèques, avouant que la jeune fille "est plus proche de [s]es enfants et de [s]a nièce Annabelle [fille de Florence, qui a 33 ans, NDLR]". Mais tant que l'amour est là, tout va bien !