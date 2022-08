Paul et Luana Belmondo réunis avec leurs 3 fils : jolie photo de famille pour un été inoubliable

Ce jeudi 4 août, Paul Belmondo, accompagné de sa femme Luana, a partagé une photo de ses trois enfants sur son compte Instagram. "Family touriste day", a-t-il écrit en légende d'une photo sur laquelle on aperçoit la petite troupe, équipée de casques audio, en train de visiter le Palais des papes d'Avignon. Cette belle tribu est composée de trois garçons : Alessandro (31 ans), Victor (28 ans) et le petit dernier Giacomo (23 ans). Méliné, la compagne d'Alessandro Belmondo, complète cette belle photo de famille.

"Whaouou, super photo pour une super famille, ça fait du bien à voir. Il en manque un, notre Bebel à tous qui veille là haut et vous protège tous avec ses grands bras protecteur de papa, papy, tonton... vive la famille Paul. Amitiés, Stéphane", a commenté le photographe Stéphane de Bourgies en dessous de cette publication.

Car oui, le 6 septembre dernier, cette famille était marquée par la disparition tragique de l'immense acteur qu'était Jean-Paul Belmondo. Tout récemment, soit presque un an après le drame, son fils Paul a décidé, après une interview accordée à Gala en mars dernier, de s'exprimer à nouveau sur ce sujet pour France Dimanche. "Il n'est pas un jour sans que je ne pense à lui. Il a laissé un grand vide physique au sein de notre famille, et pourtant, il est toujours là, auprès de nous, chaque seconde. C'est un autre rapport, mais malgré l'absence, il reste plus que jamais présent. Les gens me le rappellent tous les jours en me parlant de lui", a-t-il déclaré dans le numéro en kiosque le 5 août.