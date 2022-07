Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian : leur bébé Vahé digne héritier du clan Belmondo, vidéo craquante

Alessandro Belmondo et sa compagne Méliné Ristiguian sont sur un petit nuage. Voici maintenant trois mois que leur magnifique fils Vahé est né. Un anniversaire que les deux tourtereaux n'ont pas manqué d'immortaliser dimanche 10 juillet en partageant une photo sur leurs comptes Instagram respectifs. On aperçoit le petit et l'heureux papa Alessandro se regarder droit dans les yeux. Autre détail qui saute aux yeux : la ressemblance du petit avec le clan Belmondo et en particulier son père ! "Il est vraiment trop craquant", "Il ressemble beaucoup à son papa", "Adorable Vahé, le regard des Belmondo", ainsi peuvent en témoigner les commentaires qui entourent ce sublime cliché entre le père et le fils Belmondo ! La jeune maman Méliné a également publié une story Instagram vendredi 15 juillet où on aperçoit à nouveau l'adorable bébé, qui ressemble vraiment à la famille Belmondo.