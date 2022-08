Jean-Paul Belmondo, rare apparition de son ex-femme Elodie Constantin, grandes vacances en famille

Le 6 septembre prochain, cela fera un an que Jean-Paul Belmondo nous a quittés à l'âge de 88 ans. Il a laissé derrière lui plusieurs ex-femmes dont la première Élodie Constantin (de son vrai nom Renée Constant) qu'il a épousé le 17 janvier 1959 avant de divorcer officiellement en 1968. Ensemble, ils ont trois enfants : Patricia, née en 1953 et morte en octobre 1993, Florence, née en 1960 et Paul, né en 1963 ainsi que trois petits-enfants : Alessandro, né en 1991, Victor, né en 1993 et Giacomo, né en 1998.

Elodie Constantin très complice avec son arrière petit-fils

Actuellement, Elodie Constantin passe ses vacances d'été chez la famille de Luana et Paul Belmondo. Elle en a profité pour passer du temps avec son arrière petit-fils Vahé, le fils d'Alessandro Belmondo et de Méliné Ristiguian qui fêtera ses 4 mois le 10 août et qui grandit à une vitesse fulgurante ! Ce jeudi 4 août, Luana Belmondo a partagé quelques images en story Instagram où on aperçoit la mère de son mari Paul Belmondo caresser tendrement les pieds de son arrière-petit-fils. Un instant rare et complice en famille. Le petit Vahé peut-être fier d'avoir du sang de Jean-Paul Belmondo dans ses veines.

Si Jean-Paul Belmondo, de son vivant, était proche de sa famille, il était également fou amoureux des nombreuses femmes qu'il a épousées après son divorce avec l'arrière grand-mère paternel de Vahé. En juin dernier, Paul Belmondo avait donné une interview à nos confrères de Paris Match où il était revenu sur la vie amoureuse tumultueuse de son père. D'Élodie Constantin à la femme d'affaires Barbara Gandolfi, en passant par Natty, la mère de son dernier enfant, sa fille Stella, qui fêtera ses 19 ans le 13 août prochain. "Franc, je le suis. J'ai toujours préféré la vérité au mensonge, y compris avec lui, quand il s'est remarié et que je lui ai fait part de mon désaccord. Il faut dire les choses, être honnête (...) Mon père tombait souvent amoureux. Il a eu de longues histoires d'amour (...) C'était son caractère, ce n'est pas le mien", a-t-il confié.