"Je lui ai fait part de mon désaccord" : Quand Paul Belmondo faisait des reproches à Jean-Paul sur sa vie intime...

Au cours de sa vie, Jean-Paul Belmondo a multiplié les relations amoureuses. Le défunt comédien, mort en septembre 2021, n'aura pourtant été marié officiellement que deux fois. Une vie intime qui a parfois créé quelques tensions dans son clan comme l'explique aujourd'hui son fils Paul Belmondo.

Interrogé par Paris Match, Paul n'a pas caché n'avoir pas encore totalement fait le deuil de son père et qu'il lui suffit "d'un souvenir qui surgit, d'une rencontre" pour avoir encore les larmes aux yeux. Après avoir fait du tri dans les affaires de Jean-Paul, qui avait vendu son appartement parisien de la rue des Saints-Pères au profit d'une location aux Invalides, il a toujours son papa à l'esprit... Entre les deux hommes, la relation était particulièrement solide. Dans Mille vies valent mieux qu'une, la biographie de l'acteur parue en 2016, une légende photo représentant Paul bébé indiquait que Jean-Paul avait dès les débuts de grandes aspirations pour son fils : "J'aimerais que mon fils soit pilote ou marin au long cours, mais surtout courageux et franc." Et il n'a pas été déçu puisque Paul a été pilote automobile pendant presque vingt ans. Côté franchise, idem, il a été servi... parfois à ses dépens !

"Franc, je le suis. J'ai toujours préféré la vérité au mensonge, y compris avec lui, quand il s'est remarié et que je lui ai fait part de mon désaccord. Il faut dire les choses, être honnête (...) Mon père tombait souvent amoureux. Il a eu de longues histoires d'amour (...) C'était son caractère, ce n'est pas le mien", explique Paul, marié à Luana. Il est vrai que la vie amoureuse de L'As des as a été bien remplie ! Il a été marié de 1959 à 1968 à Renée Constant, dite Élodie Constantin (mère de ses trois premiers enfants, la défunte Patricia, Florence et Paul). Il a ensuite vécu pendant sept ans avec Ursula Andress puis huit ans avec Laura Antonelli avant de se mettre en couple avec Carlos Sotto Mayor. Son deuxième mariage a eu lieu en 2002 avec Natty (mère de sa fille Stella) et la rupture a été actée en 2008. Par la suite, c'est au bras de Barbara Gandolfi qu'il roucoule mais l'histoire prendra fin en 2012. Les derniers mois de sa vie, selon Gala, c'est avec Carlos Sotto Mayor qu'il aurait remis le couvert mais rien n'est moins sûr.

