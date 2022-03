Jean-Paul Belmondo : Radieux au mariage de sa fille Patricia avant sa mort tragique

Jean-Paul Belmondo est mort le 6 septembre 2021 à 88 ans. Un drame pour le clan du célèbre acteur, qui avait déjà connu une autre perte : le décès de Patricia. En effet, en 1993 disparaissait la fille du comédien, victime de l'incendie de son appartement parisien. Un drame épouvantable pour le héros du cinéma français, qui avait eu le plaisir de la marier quelques années plus tôt.

En 1986, c'est un Jean-Paul Belmondo radieux, tout sourire, bronzé - le magazine Paris Match de l'époque rapportait qu'il revenait d'un séjour sous le soleil de Miami - et très élégant en costume qui prenait la pose pour de nombreux clichés souvenirs à classer dans des albums-photos familiaux pour le mariage de Patricia et d'un certain Philippe Chevalier. Une union qui avait eu lieu à la chic mairie du 6e arrondissement de Paris avant une réception donnée au Pré Catalan, dans le non moins distingué 16e arrondissement. L'acteur, au bras de sa fille pour la mener devant le maire puis valsant à ses côtés lors du dîner, était un homme comblé. Il partageait alors cet évènement joyeux avec son clan, à commencer par son ex-épouse et mère de sa fille, Renée Constant dite Élodie Constantin.

Patricia, qui avait elle aussi suivi les traces de son père en rejoignant le monde du cinéma mais comme scripte, divorcera toutefois vingt-et-un mois plus tard ! Mais le vrai drame, c'est en octobre 1993 qu'il se produit : l'appartement de Patricia, situé rue de Rennes à Paris, prend feu et celle-ci se retrouve piégée, périssant alors d'une atroce manière. Pour Jean-Paul Belmondo, sur scène au théâtre ce soir-là dans la pièce Tailleur pour dames, ce sera une plaie qui ne se refermera jamais...

Jean-Paul Belmondo fera une courte pause dans sa carrière avant de revenir sur grand écran en 1995 dans le film Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma d'Agnès Varda. L'acteur avait alors traversé ce drame auprès des siens, lui qui était aussi le papa de Florence, Paul et Stella.