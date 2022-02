Paul et Luana Belmondo de retour sur leur île, après un voyage pénible : ils retrouvent le refuge de Bébel

Le clan Belmondo s'apprête d'ailleurs à s'agrandir : en avril prochain, Alessandro (30 ans), le fils aîné de Paul et Luana, accueillera son premier enfant - un garçon ! - avec son épouse Méliné. Comme l'a rappelé le futur papa et cuisinier (chef du Caillebotte, dans le 9e arrondissement de Paris) à Gala, son célèbre grand-père était né le 9 avril. "Dans la famille Belmondo, nous avons pas mal d'anniversaires en avril. Mon grand-père est né le 9 avril et mon père, le 23 : notre fils est prévu entre les deux. Je trouve que c'est un très joli signe." Paul et Luana Belmondo ont également deux autres fils : l'acteur Victor Belmondo (28 ans) et Giacomo (23 ans).