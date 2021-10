Paul Belmondo s'exprime pour la 1ère fois depuis le décès de son père : "On a profité de chaque seconde"

Paul Belmondo a également confié que la famille a pu passer des moments privilégiés avec Jean-Paul Belmondo, avant qu'il ne rende son dernier souffle. "On savait que ça allait arriver, qu'il était en train de donner son dernier combat, mais personne n'est prêt au départ d'un proche (...) Il y avait sa famille proche : son frère mon oncle Alain, ma tante Murielle, ses enfants Stella, ma soeur Florence, Pierre Vernier, son ami le plus proche, Philippe et Sylvia, le personnel qui était autour de lui depuis des années... On l'a tous entouré. Il est vraiment parti avec les siens et apaisé."

Des moments partagés en famille mais qui ont tout de même été douloureux à vivre pour tous. "Tous les jours avant de s'endormir, on lui disait au revoir. On avait le doute que le lendemain il ne serait plus là. On a profité de chaque seconde, de chaque minute avec lui pendant tous ces derniers temps", a expliqué Paul Belmondo.

Autre petite confidence de sa part : la famille a suivi la volonté de Jean-Paul Belmondo, qui voulait que le titre Chi Mai du film Le Professionnel résonne lors de ses funérailles. Un souhait qui a suscité le doute au sein du clan, comme le révèle le fils du comédien. "Entre nous, on avait hésité, on avait peur que ça fasse un peu beaucoup. Il avait raison une fois de plus : cette sortie aux Invalides était tellement émouvante, tellement belle. Il avait un peu mis en scène son départ".