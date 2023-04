"Un an déjà" : Paul et Luana Belmondo grand-parents comblés, photos pour le 1er anniversaire de leur petit-fils Vahé

Ce lundi de Pâques, cela faisait un an jour pour jour que le petit Vahé a vu le jour, lui qui est né de la relation entre Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian. Un grand événement pour la famille. "Un an déjà joyeux anniversaire Vahé", a écrit Paul Belmondo, le grand-père, sur son compte Instagram. Un post accompagné d'une adorable photo du petit garçon, en train de s'amuser avec une poupée.

Anthony Delon et Liane Foly ont également rendu hommage au bébé dans l'espace réservé aux commentaires. Quant à la grand-mère Luana, c'est un adorable cliché d'elle et Vahé qu'elle a partagé sur son compte, en écrivant : "Principino mio ... 1 ans aujourd'hui ... je vol te retrouver". Une image sur laquelle le visage de son petit-fils est caché par un émoji représentant un gros coeur blanc.

Bien évidemment, Alessandro, le papa de Vahé, a lui aussi célébré l'anniversaire de son fils sur Instagram. "1 an déjà que tu as rempli ma vie de bonheur, de fou rire, d'amour... et que tu as raccourci mes nuits.

Je suis le plus comblé des papas. Je t'aime mon fils", a-t-il déclaré en légende d'une photo où Vahé, là aussi protégé par des emojis situés en plein milieu de sa petite bouille, semble éclater de rire. De quoi faire fondre le coeur des internautes. "Adorable", "tellement mignon", "Un amour de bébé", ont réagi certains d'entre eux en sous de ce post.