Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian parents : accouchement, allaitement, à qui ressemble Vahé... confidences !

Le 10 avril 2022, Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon qui répond au prénom de Vahé. Le couple est depuis sur un petit nuage et apprend à conjuguer la vie à trois. Une arrivée qui a fait également le bonheur de Paul et Luana Belmondo, heureux jeunes grands-parents du petit garçon. Dans les colonnes de Gala, en kiosques ce jeudi 2 juin, le clan Belmondo se livre sur cette nouvelle vie et en dit plus sur Vahé.

Vahé, Charles, Andréa Belmondo-Ristiguian est arrivé le 10 avril, à 20 h 50, six jours avant le terme, à Port-Royal, dans le XIVe arrondissement de Paris. Un beau bébé de 3,680 kg et 50,5 cm, précisent nos confrères. "Ça a été assez rapide. C'est son papa, placé derrière mes épaules, qui a fini de sortir le bébé et coupé le cordon ombilical... C'était un accouchement de rêve, le meilleur moment de ma grossesse", a raconté Méliné Ristiguian. Il faut dire que la grossesse de la journaliste de 32 ans n'a pas été idyllique, cette dernière ayant multiplié les complications durant les neuf mois.

À qui ressemble le petit Vahé ?

De retour dans leur appartement du XIIe arrondissement de Paris, Méliné Ristiguian peut s'appuyer sur le soutien sans faille de sa belle-mère, jeune grand-mère épanouie qui se décrit, amusée, comme "la fille au pair italienne". La porte est ouverte pour "Nona" Luana Belmondo. Quant à Paul Belmondo, le fils de la légende regrettée a hâte de pouvoir jouer au parc avec son petit-fils. Mais alors à qui ressemble le petit Vahé ? La réponse est sans appel. "C'est un Belmondo !", s'est exclamée Luana venue à la maternité, le lendemain de sa naissance. Et ce n'est pas la maman qui va la contredire. "Il a mes yeux un peu en amande. Et quand il sourit, il a ma fossette. Pour tout le reste, c'est 100 % son père, il a l'implantation des Belmondo, le petit nez, la même forme de crâne et de visage d'Alessandro", fait savoir la journaliste.