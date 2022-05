Paul et Luana Belmondo : Leur belle-fille Méliné victime d'un ex toxique, elle se confie

"J'ai passé tout le Festival [de Cannes, ndlr] à enchaîner les paquets de clope, les Gin Tonic et les nuits blanches. J'allais de soirées en soirées pour couvrir toutes les fêtes les plus select pour Paris Match", continue la jeune femme qui au fond d'elle ne supporte plus cette vie, se sentant "malheureuse et perdue".

Son sauveur arrivera quelques mois plus tard, grâce à un reportage dans la famille Belmondo : elle rencontre Alessandro, 31 ans et fils aîné de Paul et Luana. Avec lui, la jeune femme est à nouveau elle-même, avec un rythme de vie bien plus sain : "Aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans que j'ai arrêté de fumer, je ne bois plus jamais en soirée ni ailleurs (...) et rien que l'idée de sortir après 21h me donne de l'urticaire (sauf rare exception)".