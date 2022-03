Alessandro Belmondo bientôt papa : "dernière ligne droite" pour sa compagne au ventre bien rond !

Une première étape un peu comme des fiançailles

La grossesse de Méliné Ristiguian avait été révélée par le magazine Ici Paris, en novembre dernier, alors que la France pleurait encore la mort de Jean-Paul Belmondo - l'acteur est décédé le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans. Alessandro Belmondo a rencontré sa compagne il y a plus de trois ans alors que celle-ci effectuait un reportage pour le magazine Paris Match à propos de ses talents de cuisinier.

En août 2020, les amoureux se sont pacsés et évoquaient, déjà, leur envie d'évoluer ensemble et d'éventuellement agrandir la famille. "Aujourd'hui, on s'est pacsé, écrivait-elle sur son compte Instagram, en partageant de nombreuses photos et vidéos. Une première étape un peu comme des fiançailles, mais à la mairie." La suite ? Prochainement, à la maternité...