Paul et Luana Belmondo, grands-parents aux anges : photos avec Vahé, pour un très beau moment en famille

Une semaine tout juste après la naissance de Vahé, toute la famille s'est retrouvée pour célébrer Pâques. Le premier vrai grand rassemblement avec les grands-parents paternels et maternels du petit garçon mais aussi ses deux tontons, Victor et Giacomo, les frères d'Alessandro âgés de 28 et 23 ans.

Cette célébration de Pâques en famille a bien évidemment été immortalisée en photos. Méliné Ristiguian en a publié plusieurs sur sa page Instagram, l'occasion de découvrir que Vahé est passé (logiquement) de bras en bras durant toute la journée. Chacun avait à coeur de profiter d'un moment privilégié avec le nourrisson. Et toute la famille a été régalée par les deux chefs du clan : Luana et Alessandro. La passion de la cuisine s'est transmise de mère en fils. "Déjà 1 semaine de bonheur avec notre Vahé d'amour concrétisée par une belle journée de Pâques en famille à se régaler des bons petits plats du chef @belmondoalessandro et de @luanabelmondo.officiel", a commenté Méliné dans la légende de ses jolies photos respirant pleinement le bonheur.