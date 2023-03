Jean-Paul Belmondo : Sa fille Stella, 19 ans et sosie de sa maman, canon et lookée au défilé Chanel

Le monde s'est presque bousculé pour assister au show Chanel ce mardi 7 mars. La sphère fashion était au rendez-vous pour découvrir la collection automne-hiver de la célèbre marque au Grand Palais à Paris. Parmi les chanceux à avoir eu leur carton d'invitation, Stella Belmondo, dernière fille de Jean-Paul Belmondo, et sa maman Natty. Du haut de ses 19 printemps, la jeune femme a prouvé qu'elle était le portrait craché de sa mère tout en ayant hérité des traits si reconnaissables de son regretté papa.

Yeux bleus perçants et blond scintillant, la jeune femme a pris la pose au côté de sa maman (qu'elle dépasserait presque désormais), toutes les deux habillées en Chanel évidemment. Stella avait opté pour un jean bleu clair et un gilet noir aux boutons estampillés du double C, tenue qu'elle a accompagnée d'un sac XXL noir et matelassé. Natty portait un pantalon fluide noir, une chemise bleue et blanche, un trench bleu marine et un mini sac bleu clair porté à l'épaule. Le duo mère fille aurait presque fait de l'ombre aux autres personnalités venues admirer le show.

Charlotte Casiraghi, Elsa Zylberstein et Penelope Cruz, premières fans

De grandes stars ont fait le déplacement jusqu'au Grand Palais pour ne pas louper une miette des dernières créations de la maison française. On a notamment retrouvé la comédienne Elsa Zylberstein, toujours aussi chic et surtout très complice avec la piquante actrice Penelope Cruz, ravissante dans une mini-jupe à tomber. Zoe Saldana était elle aussi de la partie. L'actrice est apparue dans une magnifique combinaison noire moulante au profond décolleté. Elle a ainsi pu croiser Charlotte Casiraghi, grande admiratrice et surtout ambassadrice de la marque. La femme de Dimitri Rassam était parfaitement mise en valeur dans une longue robe noire, un manteau XXL en tweed multicolore et une paire de mules à talons rouges donnant du pep's à son look. A quand Charlotte Casiraghi sur le catwalk ?