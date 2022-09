Mort de Jean-Paul Belmondo : son ex-femme Natty se souvient de leurs 20 ans d'amour, photo touchante

C'est une journée qui fera date dans l'histoire du cinéma français, tant l'acteur qu'il a été aura marqué de son talent et de sa classe notre pays. Le 6 septembre 2021, Jean-Paul Belmondo s'en est allé à l'âge de 88 ans, et un an plus tard, personne n'a oublié celui que l'on surnommait affectueusement Bébel. Incarnation du charme à la française, le natif de Neuilly-sur-Seine aura été avec les plus belles femmes de son temps, d'Ursula Andress à Carlos Sotto Mayor. Parmi ses histoires d'amour, celle qu'il a vécue avec Natty Belmondo aura sûrement compté un peu plus que les autres.

De 1989 à 2002, Jean-Paul Belmondo et la belle Nathalie Tardivel, de son vrai nom, vivent ensemble. Ancienne danseuse et membre des fameuses "coco-girls" des émissions de Stéphane Collaro, elle épouse finalement l'acteur de légende le 29 décembre 2002. Un mariage qui durera jusqu'en septembre 2008 et entre temps, ils auront une fille, Stella, née en août 2003. Une belle et longue histoire qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Natty Belmondo, qui n'a bien évidemment pas oublié cette date symbolique et funeste du 6 septembre. Sur son compte Instagram, la belle blonde de 57 ans a publié une photo d'elle et de son ancien mari, assis sur un transat, au soleil. "1 an déjà... 20 ans d'amour, ça ne s'efface pas comme ça...", écrit Natty Belmondo en commentaire de sa touchante photo.