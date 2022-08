Stella Belmondo en vacances à Bali : la fille de Bébel prend du bon temps dans un cadre idyllique

Samedi 13 août, Stella Belmondo fêtait ses 19 ans. Un anniversaire qu'elle dédie vraisemblablement à son défunt père Jean-Paul Belmondo disparu il y a bientôt un an, le 6 septembre 2021. "Aujourd'hui, il y a un moment difficile, mais elle est forte. Après, il y aura le manque, et ça on ne peut pas le mesurer", avait confié sa mère Natty dans une interview accordée à Gala en septembre 2021 après la mort de Bébel.

Comme cadeau d'anniversaire et pour tenter de digérer cette première année sans son père, la jeune femme a profité d'un voyage somptueux à Bali en Indonésie avec sa mère Natty. Après Ibiza (Espagne) en juillet dernier, la petite dernière de Jean-Paul Belmondo poursuit son tour du monde. Ce dimanche 21 août, la jeune Stella a partagé sur Instagram quelques photos de son séjour de rêve à Bali. Elle y apparait souriante et décontractée avec un débardeur blanc. Difficile en revanche de voir la tenue qu'elle porte en bas mais au vu de sa jambe gauche levée, on peut s'imaginer qu'il s'agissent d'une jupe ou d'un short. "Ces vacances ont l'air superbes. Bises. Amitiés", a d'ailleurs commenté un certain Joalukas Noah, l'un des amis fidèles de la jeune femme de 19 ans, qui était présente à son anniversaire le 10 juin dernier. En tout cas, ces photos prouvent que la vie continue pour Stella Belmondo !