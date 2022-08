Stella Belmondo a fêté ses 19 ans : premier anniversaire sans son défunt papa, mots bouleversants de sa maman

Sa force, Stella Belmondo l'avait montrée devant la France entière, lors de l'hommage national qui s'était déroulé dans la cour des Invalides, quelques jours après le décès de Jean-Paul Belmondo. Au coeur de la cérémonie, comme toute la famille, elle s'était montrée particulièrement digne, écrasant quelques larmes discrètes et soutenue par sa maman, toujours présente derrière elle.

Aujourd'hui, la jeune fille tente de se reconstruire sans s'étaler sur les réseaux sociaux où elle partage surtout des photos de ses voyages et de ses amis, comme toutes les adolescentes de son âge. Intéressée par le monde de la mode, elle semble aussi apprécier le cinéma (étonnant !) : sa dernière apparition publique date du Festival de Cannes 2022, où elle avait monté les marches dans une robe somptueuse accompagnée de sa nièce, plus vieille qu'elle, Annabelle, âgée de 34 ans.

La petite fille de Jean-Paul Belmondo, qui suit ses traces devant la caméra, semble en effet être très proche de sa tante de 19 ans désormais, comme tous ses cousins : pendant les obsèques de l'acteur, Stella Belmondo avait paru complice avec Alessando, Victor et Giacomo, les trois fils de son grand frère Paul et de son épouse Luana, ainsi qu'avec Christopher et Nicolas, les petits frères d'Annabelle, les fils de sa soeur Florence.

La jeune fille s'appuie également sur des amis très proches... et notamment plusieurs autres "fils et filles de" comme Joalukas Noah, l'un des plus présents pour elle. La jeune femme le lui rend bien : radieuse, elle était venue le soutenir pour son anniversaire ou pour sa première collection de vêtements, sortie il y a quelques mois.