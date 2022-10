Stella Belmondo se lâche pour Halloween ! La fille de Bébel provocante en robe bustier

S'il y a bien un jour dans l'année où l'on peut se lâcher, c'est bien Halloween. Ce n'est pas Laeticia Hallyday qui dira le contraire, elle qui s'est transformée en Cruella démoniaque lors d'une soirée partagée avec son compagnon Jalil Lespert, et qu'elle a relayée sur les réseaux sociaux. Et Halloween dépasse depuis bien longtemps les frontières des Etats-Unis.

Installée à Londres, Stella Belmondo a elle aussi fêté Halloween. Discrète sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 19 ans a publié une photo dans sa story Instagram ce dimanche 30 octobre 2022, montrant à quoi avait ressemblé sa soirée. Et la plus jeune fille du défunt Jean-Paul Belmondo s'est lâchée.

En effet, la ravissante étudiante était habillée d'une robe bustier noire dans laquelle plusieurs billets étaient glissés au niveau de sa poitrine. Visiblement des billets de 50 dollars mais très certainement des faux servant d'accessoires. Stella Belmondo a également été photographiée avec un collier Chanel autour du cou, et une petite pipe à la bouche et un bijou scintillant sur le haut de sa chevelure (voir le diaporama). Autant d'éléments qui n'étaient pas sans rappeler l'univers de Gatsby le magnifique et les folles années 20 aux Etats-Unis.

Etudier dans une immense université a été un choc

Si Stella Belmondo apparaît aujourd'hui épanouie, la jeune femme a traversé des instants difficiles. La mort de son iconique papa en septembre 2021 bien évidemment, mais pas que. Stella Belmondo, amie très proche de Joalukas Noah (le fils de Yannick Noah), a changé totalement d'environnement. Etudiante brillante, elle a quitté Paris pour aller vivre à Londres. "J'ai passé toute ma scolarité, de la moyenne section de maternelle jusqu'au bac, dans une école privée bilingue. Je parle anglais couramment. J'ai également appris l'italien et le chinois. Depuis un an, je poursuis un double cursus dans une université à Londres, en business management et en relations internationales", expliquait Stella Belmondo il y a quelques semaines à Paris Match.

Un déménagement loin de sa maman Nathalie (Natty) qui a été un "choc". "Tout quitter pour m'installer dans une ville où je ne connaissais personne, étudier dans une immense université a été un choc. Il a fallu que j'apprenne l'autonomie, faire les courses, la cuisine, ce qui est formidable ensoi, mais c'est arrivé au moment même où je perdais mon père. Cela a été très dur. Je me suis posé la question d'abandonner, mais j'ai tenu pour lui, en pensant à lui, parce que je sais qu'à ma place, il n'aurait jamais renoncé", avait également expliqué la jeune femme.

Aujourd'hui, Stella Belmondo a trouvé sa place dans cette nouvelle vie...