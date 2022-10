Laeticia Hallyday en Cruella diabolique avec Jalil Lespert, couple d'enfer pour Halloween

Par Charlotte Pletcher Journaliste Fan de séries en tous genres, elle aime suivre le quotidien de ses acteurs préférés. Elle est également fan de la reine Elizabeth II, de Kate Middleton et ne comprend toujours pas ce que le prince Harry fait avec Meghan Markle.

On ne rigole pas avec Halloween aux Etats-Unis. La petite fête est une grande tradition américaine au cours de laquelle les costumes et les maquillages sont plus impressionnants les uns que les autres. Laeticia Hallyday a, comme chaque année, mis le paquet. Son compagnon Jalil Lespert n'était pas en reste non plus et le résultat est impressionnant.

En ce week-end prolongé pour certains chanceux, l'heure est à la fête. Pour Halloween, nombreux sont les costumes et les maquillages à sortir du placard pour effrayer tout le monde. Ou pas. Heidi Klum est la reine en la matière. L'ex-femme de Seal est attendue au tournant chaque année. Il faut dire que tous ses costumes ont toujours été réussis haut la main. Mais en attendant celui de cette année, Heidi Klum a déjà de la concurrence. Laeticia Hallyday a dévoilé la magnifique transformation qu'elle a opérée pour Halloween 2022. C'est en Cruella que la maman de Jade, 18 ans et Joy, 14 ans, s'est grimée. Perruque bicolore noire et blanche, la bouche rouge, les yeux noircis et entourés d'un masque blanc tacheté de noir, Laeticia d'Enfer avait tout d'intimidant. Son allure n'aurait pas été la même sans le coup de pouce de son amie Nelly Recchia, maquilleuse professionnelle qui s'est sans doute également occupée du compagnon de Laeticia, Jalil Lespert.

Le cinéaste de 46 ans avait lui aussi tout misé sur le make up en s'inspirant des traditionnelles têtes de mort de Dia de los Muerto au Mexique. Le regard assombri par de grosses tâches noires et de fausses dents dessinées autour de la bouche, Jalil Lespert en a effrayé plus d'un dans la grande fête à laquelle ils ont participé d'après les multiples stories (voir le diaporama) postées par Laeticia Hallyday. Musique à fond, ambiance rouge morbide et jeux de lumière dans un immense jardin californien, tout était fait pour que les convives, anonymes ou célébrités, passent un bon moment.

Quelque temps avant, c'est en mode vie de tous les jours que Laeticia Hallyday, Jalil Lespert et leurs enfants ont fait le chemin jusqu'à la mythique Underwood Family Farms où des milliers de citrouilles et courges sont cultivées chaque année. Le couple et leurs proches, parmi lesquels quelques amis, ont profité de balades en charrette et de poses aux côtés des éventails sous le soleil de Californie. Une belle virée conclue en beauté... Ou plutôt en horreur !