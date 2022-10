Laeticia Hallyday et Jalil Lespert prêts pour Halloween : sortie de la famille recomposée avant le grand jour

S'il y a une fête que les Américains ont hâte de célébrer chaque année c'est bien Halloween. Et les célébrités ne sont souvent pas les dernières à se prêter au jeu, cherchant leurs déguisements bien à l'avance et en décorant leur maison avec soin. C'est le cas encore cette année de Laeticia Hallyday. Alors qu'elle a dévoilé le devant de sa demeure, bien décoré, aux côtés d'un célèbre humoriste venu rendre visite à la veuve de Johnny et Jalil Lespert, à Los Angeles, cette fois-ci le clan Hallyday s'est offert une virée à la ferme à la recherche de la parfaite citrouille.

Si Jade Hallyday et Aliosha, fils de Jalil Lespert et de Bérangère Allaux – qui vit à Los Angeles à leurs côtés –, n'étaient pas présents, Joy Hallyday, la cadette de 15 ans de la veuve de Johnny était bien de la partie. Elle a ainsi pris la pose près de sa mère. Et mère et fille étaient comme toujours très stylées. Ainsi, si Laeticia Hallyday avait misé sur un jean brut, un simple t-shirt blanc et une paire de baskets blanches, l'adolescente portait une mini-jupe plissée façon écolière, des Doc Martens, un t-shirt noir Chrome Hearts et un épais sweat noir. Coiffée de deux nattes, Joy ressemblait à une parfaite influenceuse. Jalil Lespert était aussi présent pour cette chasse à la citrouille, et le couple a pris la pose l'un auprès de l'autre souriant et complice. Visiblement ravis de se retrouver après des plannings respectifs plutôt chargés ces dernières semaines.