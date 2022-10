Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Réapparition du couple devant sa maison décorée pour Halloween, avec un humoriste star

Halloween approche et aux États-Unis, tout le monde se prépare pour cette fête chaque année très attendue. C'est le cas de Laeticia Hallyday notamment, qui découvre quelques superbes déclarations à la fois drôles et terrifiantes, entourée des siens. Et Jalil Lespert est évidemment de la partie. Cela faisait un petit moment que le couple n'était pas apparu publiquement ensemble, et chacun a eu de nombreuses obligations à travers le monde, n'aidant pas à des retrouvailles posées chez eux à Los Angeles. C'est chose faite, après leurs vacances de rêve à Saint-Barth, mais aussi une virée en Belgique dans le cadre de l'expo consacrée au rockeur et un passage à la Fashion Week parisienne pour la veuve de Johnny, Laeticia Hallyday est bien de retour dans la Cité des Anges, son amoureux aussi. Et d'un célèbre humoriste !

En effet, comme le montre une photo publiée par la mère de Jade et Joy sur Instagram, Malik Bentalha semble être l'invité du clan à quelques jours d'Halloween. Le comédien, humoriste et désormais réalisateur – avec son premier film Jack Mimoun et les secrets de Val Verde – a peut-être l'intention de découvrir cette fête à Los Angeles, et il est en tout cas entre de bonnes mains. Très lookée en jean flare et chemisier en soie bleu très élégant, Laeticia Hallyday est apparue rayonnante, aux côtés d'une amie, Jalil Lespert glace en main et de Malik, ravi du début de son séjour. "Bienvenue", a écrit ensuite Laeticia Hallyday en légende d'une photo avec lui devant sa maison à Los Angeles.

Leur sublime demeure parfaitement décorée pour Halloween

Une demeure déjà très bien décorée comme on peut le voir sur les photos partagées par la veuve de Johnny Hallyday sur son compte Instagram. Une sorcière qui parle et qui présente une assiette probablement pour y proposer des bonbons a été placée devant la maison et a beaucoup amusé son amie Talie. Sous le soleil de Los Angeles, à une petite dizaine de jours des festivités, Laeticia et Jalil semblent toujours aussi épris et épanouis.