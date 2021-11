Diaporama Kamala Harris "victime du syndrome de l'imposteur" ? Elle agace... à cause de son rire nerveux !

Kamala Harris réagissant en ricanant à une question lors d'un débat dans le New Hampshire. Son interlocuteur qualifiait Donald Trump de "débile mental".

La vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris organise une table ronde bipartite virtuelle avec des maires de tout le pays sur l'accord bipartite sur les infrastructures et le cadre Build Back Better à Washington, le 28 octobre 2021.

Kamala Harris et son mari Douglas Emhoff à la soirée "Vanity Fair Oscar Party" à Hollywood, le 22 février 2015.

Le président des Etats-Unis, Joe Biden et Kamala Harris - Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, prononce un discours lors de la célébration du 10 ème anniversaire de l'inauguration du mémorial Martin Luther King Jr à Washington, le 21 octobre 2021.

La vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris organise une table ronde bipartite virtuelle avec des maires de tout le pays sur l'accord bipartite sur les infrastructures et le cadre Build Back Better à Washington, le 28 octobre 2021.

Kamala Harris et son mari Douglas Emhoff - Investiture du 46ème président des Etats-Unis Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris au Capitole à Washington le 20 janvier 2021

10 / 10

Kamala Harris, son mari Douglas Emhoff, Joe Biden et sa femme Dame Jill - Cérémonie d'investiture du président des Etats-Unis Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris à Washington, The District, Etats-Unis, le 20 janvier 2021. © White House/Planet Pix/Zuma Press/Bestimage