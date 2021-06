Diaporama Kate Middleton promue par la reine ! Le prince William fier, il en dit plus

Kate Middleton promue par la reine ! Le prince William fier, il en dit plus

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, ont assisté à une projection du film "Cruella" dans un drive-in à Edimbourg, à l'occasion de leur tournée en Ecosse.

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, ont assisté à une projection du film "Cruella" dans un drive-in à Edimbourg, à l'occasion de leur tournée en Ecosse.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors de l'ouverture officielle du nouvel hôpital Balfour des Orcades à Kirkwall, Ecosse, le 25 mai 2021, où le couple royal rencontre le personnel du NHS pendant leur tournée en Écosse.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors de l'ouverture officielle du nouvel hôpital Balfour des Orcades à Kirkwall, Ecosse, le 25 mai 2021, où le couple royal rencontre le personnel du NHS pendant leur tournée en Écosse.

6 / 11