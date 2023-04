Diaporama : Laurence Ferrari et Thomas Hugues : Leur fille Laëtitia dévoile un nouveau talent, elle surprend encore

Laurence Ferrari et Thomas Hugues : Leur fille Laëtitia dévoile un nouveau talent, elle surprend encore

Celle-ci a de nombreux talents, mais elle est notamment graphiste pour son groupe d'amis. Laurence Ferrari et sa fille Laëtitia Hugues à la projection du film documentaire "Wonder Boy - Né Sous X" à l'Assemblée Nationale à Paris, le 27 novembre 2019. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE

Laurence Ferrari a deux fils supplémentaires, Baptiste et Elliott. Laurence Ferrari et sa fille Laëtitia Hugues - Photocall de la 44ème cérémonie des César à la salle Pleyel à Paris. Le 22 février 2019 © Borde-Jacovides / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

Elle a refait sa vie avec le violoniste Renaud Capuçon. Laurence Ferrari et son mari renaud Capuçon - Montée des marches du film " Benedetta " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 9 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

Thomas Hugues, le père de la jeune fille, est lui aussi remarié. Thomas Hugues et sa femme Isabelle Roche - Soirée d'inauguration du théâtre "La Scala Paris" à Paris le 11 septembre 2018. © CVS/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

Mais tous les deux couvent leurs enfants ! Laurence Ferrari et sa fille Laëtitia Hugues - Photocall de la 44ème cérémonie des César à la salle Pleyel à Paris. Le 22 février 2019 © Borde-Jacovides / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

Laurence Ferrari et sa fille Laëtitia Hugues à la projection du film documentaire "Wonder Boy - Né Sous X" à l'Assemblée Nationale à Paris, le 27 novembre 2019. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE

Laurence Ferrari et sa fille Laëtitia Hugues - Photocall de la 44ème cérémonie des César à la salle Pleyel à Paris. Le 22 février 2019 © Borde-Jacovides / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

Exclusif - No Web - Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon - People à la générale de l'opéra-rock "Starmania" à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourtle 8 novembre 2022. © Dominique Jacovides-Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC-JACOVIDES / BESTIMAGE

11 / 19