Diaporama Léa Salamé interrogée sur une question très intime par Laurent Ruquier !

1 / 19 Extrait de l'émission "On est en direct" sur France 2, spéciale "élections présidentielles" présentée par Léa Salamé et Laurent Ruquier

2 / 19 Exclusif - Léa Salamé, Laurent Ruquier - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED) diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

3 / 19 Exclusif - (Rang du Haut): Géraldine Maillet, Geoffroy Lejeune, Yann Moix, Laetitia Krupa, Pablo Pillaud-Vivien, Gérard Miller, Mathieu Bock-Coté, Louis Morin, Riss, Benjamin Duhamel, rang du bas: Patrick Pelloux, Anne Nivat, Christophe Barbier, Nathalie Saint-Cricq, Léa Salamé, Laurent Ruquier, Jean-Michel Aphatie, Anne Rosencher, Alexandre Devecchio, Sébastien Thoen - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

4 / 19 Exclusif - Jean-Michel Aphatie, Léa Salamé, Laurent Ruquier - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

5 / 19 Exclusif - Anne Rosencher - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

6 / 19 Exclusif - Léa Salamé - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED) diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

7 / 19 Exclusif - Géraldine Maillet, Riss - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

8 / 19 Exclusif - Christophe Barbier, Nathalie Saint&

x2014;Cricq - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

9 / 19 Exclusif - Geoffroy Lejeune - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

10 / 19 Exclusif - Christophe Barbier, Nathalie Saint&

x2014;Cricq - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

11 / 19 Exclusif - (Rang du Haut): Géraldine Maillet, Geoffroy Lejeune, Yann Moix, Laetitia Krupa, Pablo Pillaud-Vivien, Gérard Miller, Mathieu Bock-Coté, Louis Morin, Riss, Benjamin Duhamel, rang du bas: Patrick Pelloux, Anne Nivat, Christophe Barbier, Nathalie Saint-Cricq, Léa Salamé, Laurent Ruquier, Jean-Michel Aphatie, Anne Rosencher, Alexandre Devecchio, Sébastien Thoen - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

12 / 19 Exclusif - Gérard Miller - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

13 / 19 Exclusif - Laurent Ruquier - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

14 / 19 Exclusif - Léa Salamé - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

15 / 19 Exclusif - Anne Nivat - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

16 / 19 Exclusif - Léa Salamé, Laurent Ruquier - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED) diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

17 / 19 Exclusif - Léa Salamé, Laurent Ruquier - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED) diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2

18 / 19 Exclusif - Gérard Miller - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril 2022 sur France 2