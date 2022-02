Diaporama Louis de Luxembourg : Le mariage annulé, le prince a rompu ses fiançailles avec Scarlett-Lauren Sirgue

Le prince Louis de Luxembourg et sa fiancée Scarlett-Lauren Sirgue Lors de la soirée "La Dolce Vita De Massimo" avec une projection de film suivi d'un dîner caritatif aux salons Hoche à Paris le 30 juin 2021 © Baldini / Bestimage

La grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg et le grand-duc Henri de Luxembourg entourent le prince Louis de Luxembourg et Scarlett-Lauren Sirgue - Photos officielles du Prince Louis de Luxembourg avec Mademoiselle Scarlett-Lauren Sirgue à l'occasion de l'annonce de leur mariage. Le prince Louis de Luxembourg qui est le père de Gabriel et Noah va épouser en deuxième noce l'avocate, Mademoiselle Scarlett-Lauren Sirgue. Luxembourg. Le 13 mars 2021.