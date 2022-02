Louis de Luxembourg : Le mariage annulé, le prince a rompu ses fiançailles avec Scarlett-Lauren Sirgue

En avril 2021, Louis de Luxembourg et Scarlett-Lauren Sirgue avaient la joie de célébrer leurs fiançailles, une étape importante dans leur histoire d'amour qui devait donner lieu à un mariage en 2022. Mais, malheureusement, le jeune couple se sépare. Et c'est à Point de vue que les désormais ex-amants se sont confiés.

Le prince Louis de Luxembourg (35 ans) devait se remarier avec l'avocate française Scarlett-Lauren Sirgue (30 ans) - il avait auparavant été marié une première fois à Tessy Antony, le divorce ayant été officialisé en avril 2019 - mais le conte de fées s'arrête ici. "Nous n'allons pas nous marier. Pour autant, il n'y a eu aucune ombre, aucun problème sur notre couple mais des divergences d'opinions fondamentales qui nous ont amenés à cette décision", a ainsi relaté le prince à Point de vue, en présence de sa désormais ex-fiancé, depuis un chic établissement parisien.

Louis de Luxembourg, troisième fils du grand-duc Henri, assure au passage que l'entrée de Scarlett dans la Cour grand-ducale avait été étudiée avec attention et que le souci ne vient donc pas de cet aspect-là. "Nous nous étions mis d'accord à ce sujet et nous étions prêts à accepter les concessions que ce statut pouvait impliquer", ajoute-t-il.

La rupture est donc plus à placer sur un terrain personnel, Louis de Luxembourg et Scarlett-Lauren Sirgue n'étant visiblement plus sur la même longueur d'onde aujourd'hui... La jeune femme, originaire de Bordeaux, a de son côté affirmé qu'après d'intenses réflexions, l'évidence s'est imposée : "Nous avons fini par admettre qu'en tant que famille, en tant que parents, nous avons des visions qui divergent trop. Nos ambitions dans la vie sont différentes", a-t-elle expliqué. Voulait-elle pouvoir poursuivre sa carrière dans la magistrature tout en assurant sa tâche royale, laquelle suppose généralement aussi de donner un héritier à la couronne ?

Malgré la séparation, ils jurent vouloir rester bons amis. "Scarlett reste ma meilleure amie (...) Et elle et moi chérissons l'amitié profonde, l'affection qui continuent à nous lier et que nous ne sommes pas près de lâcher", ajoute le prince.

Retrouvez leur interview intégrale dans Point de vue, dans les kiosques le 23 février 2022.