Henri et Maria Teresa de Luxembourg, 40 ans de mariage : ils se rappellent leur coup de foudre

Le 14 février est décidément la fête des amoureux pour le grand-duc et la grande-duchesse de Luxembourg, qui se sont mariés le jour de la Saint-Valentin, il y a maintenant 40 ans. A l'occasion de leurs noces d'émeraude, Maria Teresa et Henri de Luxembourg ont accordé une nouvelle interview au magazine Point du vue du 12 février 2021. L'occasion pour le couple souverain de revenir sur sa rencontre, son fastueux mariage et ses quatre décennies passées main dans la main.

Maria Teresa et Henri se sont rencontrés à l'automne 1975, lorsqu'ils étaient étudiants à l'université des sciences politiques de Genève. Empêché par une opération de l'appendicite, c'est avec quelques semaines de retard que le futur grand-duc a effectué sa rentrée, aidée de Maria Teresa, la fille d'amis de ses parents. "Je l'ai trouvée très jolie mais j'étais extrêmement timide à l'époque", s'est-il souvenu. "Nous étions tout le temps ensemble sur les bancs de l'université. Nous écoutions peu. Tant et si bien que nous avons raté la première année." Maria Teresa est son "seul et unique amour" puisqu'il confie n'avoir eu que "quelques coups de coeur" avant elle.

Pour la future grande-duchesse, ça a été un véritable coup de foudre "J'ai été amoureuse de lui à la seconde où j'ai vu Henri." Pourtant, l'étudiante ne voulait pas craquer pour le prince héritier. "Impensable, vous imaginez les complications ?" Il faut dire que María Teresa Mestre Batista était née à La Havane avant d'être naturalisée suisse. Malgré les "très nombreux obstacles", le couple a obtenu l'autorisation du père d'Henri, le grand-duc Jean, et celle du gouvernement, pour se marier.