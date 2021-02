Diaporama Henri et Maria Teresa de Luxembourg, 40 ans de mariage : ils se rappellent leur coup de foudre

Le grand-duc Henri de Luxembourg et son épouse la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg au baptême de leur petit-fils le prince Charles de Luxembourg à l'Abbaye Saint-Maurice-et-Saint-Maur, Clervaux, Luxembourg. © Sophie Margue / Cour Grand-Ducale via Bestimage

Le grand duc Henri de Luxembourg, la comtesse Stephanie de Lannoy, son epoux le prince Guillaume de Luxembourg, et la Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg - Balcon du palace Grand-Ducal apres le mariage religieux a la cathedrale Notre-Dame de Luxembourg du prince Guillaume de Luxembourg et la comtesse Stephanie de Lannoy, le 20 octobre 2012.

Le Grand Duc Henri de Luxembourg, la Grande Duchesse Maria Teresa et le prince Felix - Mariage civil du prince Guillaume de Luxembourg et la comtesse Stephanie de Lannoy a l'hotel de ville de Luxembourg. Le 19 octobre 2012

Le grand-duc héritier Guillaume, la grand-duchesse Maria-Teresa, le grand-duc Jean, le grand-duc Henri, la grande-duchesse héritière Stéphanie (Stéphanie de Lannoy), la princesse Sibilla, le prince Guillaume, le prince Nicolas, la princesse Margaretha de Liechtenstein, la princesse Marie-Astrid, l'archiduc Christian d'Autriche, le prince Jean et la princesse Annemarie de Bourbon-Parme et guest - La famille Grand-Ducal de Luxembourg lors de la cérémonie de clôture de l?année anniversaire des 125 ans de la dynastie Luxembourg-Nassau au Luxembourg, le 8 décembre 2016.

Le Grand-Duc Henri de Luxembourg et la Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg - Mariage de L'archiduc Christoph d'Autriche et de Adelaide Drape-Frisch a la Basilique Saint-Epvre de Nancy, France le 29 Decembre 2012.

Photo officielle à l'occasion de la visite d'Etat au Grand-Duché de Luxembourg du roi Philippe de Belgique et de la reine Mathilde, en présence du grand-duc Henri de Luxembourg, de sa femme la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg, du prince Guillaume, grand-duc héritier de Luxembourg et de la comtesse Stéphanie de Lannoy, grande-duchesse héritière de Luxembourg, le 15 octobre 2019.

Le grand-duc Henri de Luxembourg (oncle de la mariée) et La grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg - Mariage de Marie Gabrielle Nassau et de Antonius Willms à Malaga le 3 septembre 2017.

Maria Teresa et Henri de Luxembourg avec Juan Carlos d'Espagne et son épouse la reine Sofia, à Madrid en 2001.

Le président de la République Emmanuel Macron et sa femme la Première Dame Brigitte Macron reçoivent le grand-duc Henri de Luxembourg et la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg au palais de l'Elysée à Paris le 19 mars 2018. © Cyril Moreau/Bestimage

Le prince Guillaume, grand-duc héritier de Luxembourg, la Grande Duchesse Maria Teresa de Luxembourg, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima des Pays-Bas, le Grand Duc Henri de Luxembourg, la comtesse Stéphanie de Lannoy, grande-duchesse héritière de Luxembourg - Dîner de gala offert par LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande- Duchesse en l'honneur de LL.MM. le Roi et la Reine des Pays- Bas, en présence de LL.AA.RR. le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière à Luxembourg le 23 mai 2018.