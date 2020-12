Guillaume et Stéphanie de Luxembourg : Premier Noël avec Charles, déjà la copie de son père !

Le petit Charles a aujourd'hui sept mois ! Dans une nouvelle interview accordée au magazine Point de vue du 9 décembre 2020, depuis le château familial de Fischbach, Guillaume de Luxembourg et son épouse Stéphanie ont donné des nouvelles de leur fils, tout en confiant leurs plans pour leur tout premier Noël à trois. Crise sanitaire oblige, oubliée la grande fête avec tout le clan, place à une tranquillité bienvenue avec un bébé.

"Ce sera moins bruyant, c'est sûr, car chez moi nous sommes huit frères et soeurs, avec vingt-quatre neveux et nièces, et c'est très vivant ! Là, ce sera beaucoup plus calme. Mais nous nous en réjouissons", le grand-duc héritier a-t-il expliqué. En attendant de découvrir les cadeaux sous le sapin, Guillaume et Stéphanie de Luxembourg savourent leur nouvelle vie de famille à trois. Déjà, Charles affiche une ressemblance avec son papa : "C'est le portrait de mon mari ! Il a les mêmes expressions, c'est tellement drôle, notamment dans le regard, la comtesse de 36 ans a-t-elle confié. Je vois Guillaume dans les yeux de Charles. C'est extraordinaire. Mon mari a une façon très particulière de sourire, avec les yeux. Et Charles a déjà la même !"

Absent la journée, le prince Guillaume se rattrape le soir et le matin en passant le plus de temps possible avec son fils : "Chaque soir je suis là et je peux profiter de Charles. Et m'investir, en tant que père moderne, dans toutes les tâches ! Je me lève la nuit, c'est moi le matin qui m'occupe de lui avant de passer le relais à partir de 8 heures, le grand-duc de 39 ans a-t-il affirmé. J'ai énormément de chance." De son côté, Stéphanie de Luxembourg tente de transmettre son amour de la musique classique à son petit garçon, mais ce n'est pas gagné... Sa première expérience du violon, en entendant sa mère jouer, ne lui a pas du tout plu ! "La première fois qu'il a entendu le violon, il a hurlé", s'est-elle souvenue avec humour.

Le prince Charles est second dans l'ordre de succession au trône de Luxembourg, derrière son père et son grand-père, le grand-duc Henri. Pour autant, ses parents espèrent bien lui donner "une enfance normale". "Je crois que c'est extrêmement important, le prince Guillaume a-t-il expliqué à nos confrères. J'ai eu le bonheur d'avoir une enfance préservée jusqu'à un certain âge grâce à mes parents et je pense que nous allons agir de la même façon."