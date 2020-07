Guillaume et Stéphanie de Luxembourg : Nouvelles photos de bébé Charles, gâté

Le couple héritier découvre depuis un peu plus de deux mois le bonheur d'être parents et, entre biberons et rares sorties officielles, il a pris un moment pour adresser ses remerciements au public. La naissance du prince Charles a en effet été accueillie par de nombreux messages de félicitations et des dons.

Deux mois après avoir accueilli dans leur vie le prince Charles, leur premier enfant, né le 10 mai dernier, le grand-duc héritier Guillaume de Luxembourg et son épouse la grande-duchesse héritière Stéphanie ont exprimé le 13 juillet 2020 leur gratitude pour toutes les marques de sympathie qui leur ont été adressées à cette occasion. À lire aussi Milla Jovovich : Nouvelles photos avec son bébé Osian et sa fille aînée, Ever Coco Rocha : Nouvelles photos de sa fille Ioni, irrésistible bébé ! Hayden Panettiere et Wlad : Nouvelles photos attendrissantes de leur bébé, Kaya "Nous avons été très touchés par les innombrables messages, cadeaux ainsi que par la générosité des dons que nous avons reçus à l'occasion de la naissance de notre fils Charles. Nous vous en remercions de tout coeur. Grâce à la générosité de vos dons, nous allons pouvoir soutenir deux projets qui nous tiennent à coeur : la réalisation d'une aire de jeux inclusive à Esch-sur-Alzette, et un projet de lutte contre la famine des enfants au Soudan du Sud, projet géré par Caritas Luxembourg", a déclaré le couple princier, qui avait effectivement suggéré précédemment que les personnes désireuses d'offrir quelque chose fassent un don au profit de ces actions philanthropiques. Un communiqué qui s'accompagne de deux nouvelles images de leur bonheur à trois, prises sur le vif par la photographe de la famille grand-ducale, Sophie Margue, lors de moments en famille. Le tout jeune prince Charles y apparaît tantôt dans les bras de sa mère, tantôt dans ceux de son père, en extérieur, au cours d'une balade en toute décontraction dans le parc de leur résidence.

Après l'avoir présenté au sortir de la maternité, les heureux jeunes parents avaient déjà partagé avec plaisir des images du prince Charles le 22 juin, à la veille de la Fête nationale luxembourgeoise. Outre de premiers portraits officiels, Sophie Margue avait réalisé deux très beaux portraits intergénérationnels, immortalisant le bébé et futur héritier du trône dans les bras de son père et auprès de son grand-père le grand-duc Henri, posant au château de Fischbach devant le portrait du regretté grand-duc Jean, décédé en avril 2019. La grande-duchesse Maria Teresa n'a par ailleurs manqué de confier son bonheur d'être à nouveau grand-mère dans une interview.

Depuis, le prince Guillaume et la princesse Stéphanie, tout en découvrant la joie de pouponner, ont repris leurs activités officielles. Le 1er juillet, ils visitaient ensemble l'une des épiceries sociales opérées par la fondation Caritas Luxembourg, afin de se renseigner sur la manière dont l'association, qui vient en aide aux plus démunis, a dû s'adapter au regard de la crise sanitaire. Un contexte particulier que le grand-duc héritier a également pu évoquer quelques jours plus tard dans le cadre d'une interview menée, en vue de leur rassemblement annuel, par les scouts de la FNEL (Fédération nationale des Éclaireurs et Éclaireuses du Luxembourg), dont le fils aîné du couple grand-ducal est devenu le nouveau Chef scout en octobre 2019, succédant à son défunt grand-père.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos