Louis de Luxembourg est fiancé ! Le prince va se remarier avec la Française Scarlett-Lauren

Heureuse nouvelle pour la famille grand-ducale luxembourgeoise ! Le 6 avril 2021, la Cour grand-ducale a annoncé les fiançailles du prince Louis de Luxembourg, prince de Nassau et prince de Bourbon-Parme avec Scarlett-Lauren Sirgue, après plusieurs années de romance. Un nouveau mariage princier qui fait le bonheur du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa. Ces fiançailles surviennent quatre ans après le divorce houleux de Louis de Luxembourg avec sa première épouse Tessy Antony, la mère de ses deux garçons : Gabriel et Noah (bientôt 15 ans et 13 ans).

"Nous avons la très grande joie d'annoncer les fiançailles de notre fils, le Prince Louis avec Mademoiselle Scarlett-Lauren Sirgue. Les Princes Gabriel et Noah se joignent à nous afin d'entourer le nouveau couple de toute notre affection. Nous leur souhaitons un immense bonheur", Henri de Luxembourg et son épouse ont-ils commenté dans un communiqué mardi. Une annonce accompagnée de trois nouveaux portraits de famille : deux photos formelles montrant les fiancés, d'abord seuls, puis entourés du grand-duc et de la grande-duchesse. Un troisième portrait plus décontracté met en scène le prince Louis et sa future épouse, Scarlett-Lauren Sirgue, tout sourire avec sa large bague de fiançailles bien en vue.