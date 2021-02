Tessy Antony de Nassau : L'ex-princesse de Luxembourg est enceinte !

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour l'ex-princesse ! Le 24 février 2021 sur Instagram, Tessy Antony de Nassau a annoncé l'arrivée de son troisième enfant, le premier avec son compagnon Frank Floessel. Une grossesse dévoilée un mois seulement après qu'elle ait fièrement annoncé ses fiançailles avec l'entrepreneur suisse. Cela fait maintenant quatre ans qu'elle est séparée du prince Louis de Luxembourg, le père de ses deux premiers enfants : le prince Gabriel de Nassau (14 ans) et le prince Noah de Nassau (13 ans).

Mercredi sur Instagram, l'ancienne princesse de Luxembourg a affiché un début de ventre rond sur une nouvelle photo avec son fiancé. "Le printemps est la période idéale pour que poussent les fleurs délicates", l'ex-militaire a-t-elle écrit en légende de sa publication. Pour cette séance photo organisée devant le Lac de Zürich, Tessy Antony de Nassau a habillé son baby bump d'une robe de marque française, puisque ce modèle estival est signé Maje ! Les (anciennes) têtes couronnées apprécient décidément cette griffe française pour leurs looks de grossesse, à l'image de la princesse Eugenie...

Sur Instagram déjà, c'était dans un cadre bien différent que l'ex-princesse avait annoncé ses fiançailles avec Frank Floessel le 31 décembre 2020 : en pull et grosses chaussettes, devant un large feu de cheminée, la Luxembourgeoise de 35 ans, qui partage son temps entre Londres et Zürich, avait laissé voir sa nouvelle bague de fiançailles. Tessy Antony va-t-elle donc délaisser le nom royal "de Nassau" pour devenir Mme Floessel ? Lorsque son divorce d'avec le prince Louis, troisième fils du grand-duc Henri et de la grande-duchesse María Teresa, a été prononcé le 4 avril 2019, après deux ans de difficiles négociations, la famille grand-ducale avait retiré à la jeune femme son prédicat d'Altesse Royale et son titre de princesse. En revanche, elle lui avait accordé la "faveur particulière" de garder le nom "de Nassau", celui que portent ses fils.