Diaporama Mariah Carey : Elle taquine Shawn Mendes, drôle d'échange sur les réseaux

1 / 13 Captures d'écran du clip de noël de Mariah Carey, Oh Santa !

2 / 13 Shawn Mendes - Les célébrités posent lors du photocall de la soirée "2019 MusiCares Person of the Year Tribute" à Los Angeles le 8 février, 2019

3 / 13 L'Empire State Building reçoit Mariah Carey pour le 25ème anniversaire de sa chanson All I Want For Christmas Is You à New York, le 17 décembre 2019

4 / 13 Exclusif - Shawn Mendes et sa compagne Camila Cabello sont allés se promener en amoureux après le déjeuner à Miami, le 15 novembre 2020.

5 / 13 La bande annonce du programme spécial Noël de Mariah Carey "Mariah Carey's Magical Christmas Special" qui sera disponible sur Apple TV+. Le 29 novembre 2020

6 / 13 Mariah Carey présente une vidéo gardée secrète et enregistrée en 1996: 'Underneath the Stars'

7 / 13 Exclusif - Shawn Mendes câline son chiot Tarzan lors d'une promenade à Toronto, le 5 janvier 2021.

8 / 13 Exclusif - Shawn Mendes une tasse à la main, son téléphone dans l'autre, se promène dans son quartier résidentiel à Miami le 28 novembre 2020.

9 / 13 Justin Bieber, en compagnie de Shawn Mendes, ouvre la cérémonie des "American Music Awards 2020" avec un medley de ses dernières chansons à Los Angeles, le 22 novembre 2020.

10 / 13 Exclusif - Camila Cabello porte une tenue orange exotique pour Halloween alors qu'elle promène ses chiens avec son compagnon Shawn Mendes à Miami le 31 octobre 2020. Un des chiens a tenté de s'enfuir ce qui a causé la panique et une crise de fou rire.

11 / 13 Exclusif - Shawn Mendes en close-up lors des MTV Video Music Awards dans le New Jersey, le 26 août 2019.

12 / 13 Mariah Carey se promène à New York, le 17 décembre 2019. Pour la première fois, son titre "All I want for Christmas is you", dont elle est auteur, compositeur et interprète, a été classé n°1 des ventes de singles aux USA le 16 décembre 2019, soit presque 25 ans après sa première sortie, le 1er novembre 1994.