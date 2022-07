Diaporama : Mort d'Ivana Trump : Dévasté, Massimo Gargia dévoile les circonstances de son décès

Exclusif - Massimo Gargia et Ivana Trump - Lors du dîner Ivana Trump aux Moulins de Ramatuelle à Ramatuelle, France, le 24 juillet 2016. © Rachid Bellak/Bestimage (No Web No Blog pour la Belgique et la Suisse)

17 / 20

Exclusif - Prix Spécial - No Web - Ivana Trump et Massimo Gargia - 21ème soirée blanche de Christophe Leroy aux Moulins de Ramatuelle le 8 juillet 2016. Quarante photographies du célèbre David Hamilton sont exposées aux Moulins de Ramatuelle. Elles seront visibles jusqu'au 15 septembre 2016. © Rachid Bellak / LMS / Bestimage

Exclusive - NO WEB - For Germany please call for price - 21th White Party at "Les Moulins de Ramatuelle" by Christophe Leroy. This party is a tribute to famous photographer David Hamilton